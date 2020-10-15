Американский теннисист Сэм Кверри сбежал из России после того, как сдал положительный тест на коронавирус. 49-я ракетка мира самовольно покинул Россию, хотя должен был находиться на изоляции.

Кверри сдал положительный тест на коронавирус

В понедельник, 12 октября, в день стартового матча основной сетки St Petersburg Open, ATP объявила о коронавирусе у одного из участников. Через несколько часов стало известно о снятии с турнира Сэма Кверри якобы из-за болезни, пишет Eurosport.

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Кверри вместе с женой Эбби и 8-месячным сыном Фордом поместили на 14-дневный карантин. Семья вроде бы расположилась в люкс-отеле Four Seasons.

15 октября оргкомитет Санкт Petersburg Open опубликовал официальное заявление по ситуации. Сообщается, что 7 октября Сэм и его семья были впервые проверены на коронавирус.

Тестирование показало отрицательный результат. Однако 11 октября повторный тест был положительным.

Вместе с женой и сыном он был изолирован в отеле. По версии оргкомитета, 12 и 13 октября Кверри не впустил к себе врачей.

Что известно о побеге

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что 13 октября в 5:45 утра по местному времени Кверри без предварительного уведомления каких-либо официальных органов покинул отель.

Позже он сообщил представителю ATP, что улетел из России на частном самолете.

По данным журналиста New York Times Бена Ротенберга, помощь Сэму оказал один из спонсоров, осуществляющих частные перевозки. Американец вроде бы сбежал в одну из соседних европейских стран, которая не требует отрицательного теста на коронавирус.

Почему Кверри сбежал

Среди причин, побудивших Кверри бежать из России, называют страх разлуки с женой и сыном в незнакомой стране.

По информации Ротенберга, один из представителей российских органов здравоохранения сообщил Сэму, что в случае выявления симптомов после повторной проверки всю семью теннисиста могут принудить к госпитализации.

Однако в версии оргкомитета говорится, что Сэма и его родных не разлучили бы, а переселили в частные апартаменты, чтобы предотвратить угрозу распространения инфекции.

Накажут теннисиста

ATP уже выпустила угрожающее официальное заявление.

ATP известно об инциденте, связанном с нарушением медицинского протокола одним из игроков на турнире в Санкт-Петербурге. Мы очень серьезно относимся к этому вопросу и будем проводить расследование. Такой поступок может поставить под угрозу возможность проведения соревнований и отразиться на остальной части тура,

- говорится в сообщении.

По новым правилам, измененным в июле 2020 года, в случае нарушения медицинского протокола Кверри может быть оштрафован на 100 тысяч долларов, а в худшем случае – дисквалифицирован на 3 года.