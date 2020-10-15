Американський тенісист Кверрі втік з Росії після позитивного тесту на коронавірус
Американський тенісист Сем Кверрі втік з Росії після того, як здав позитивний тест на коронавірус. 49-а ракетка світу самовільно покинув Росію, хоча мав перебувати на ізоляції.
Кверрі здав позитивний тест на коронавірус
У понеділок, 12 жовтня, у день стартового матчу основної сітки St. Petersburg Open, ATP оголосила про коронавірус в одного з учасників. Через декілька годин стало відомо про зняття з турніру Сема Кверрі начебто через хворобу, пише Eurosport.
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Кверрі разом з дружиною Еббі та 8-місячним сином Фордом помістили на 14-денний карантин. Родина начебто розташувалася у люкс-готелі Four Seasons.
15 жовтня оргкомітет St. Petersburg Open опублікував офіційну заяву щодо ситуації. Повідомляється, що 7 жовтня Сем і його сім'я були вперше перевірені на коронавірус.
Тестування показало негативний результат. Однак 11 жовтня повторний тест був позитивним.
Разом з дружиною і сином він був ізольований в готелі. За версією оргкомітету, 12 і 13 жовтня Кверрі не впустив до себе лікарів.
Що відомо про втечу
Камери відеоспостереження зафіксували, що 13 жовтня о 5:45 ранку за місцевим часом Кверрі без попереднього повідомлення будь-яких офіційних органів покинув готель.
Пізніше він повідомив представнику ATP, що полетів з Росії на приватному літаку.
За даними журналіста New York Times Бена Ротенберга, допомогу Сему надав один зі спонсорів, які здійснюють приватні перевезення. Американець начебто втік одну з сусідніх європейських країн, яка не вимагає негативного тесту на коронавірус.
Чому Кверрі втік
Серед причин, які спонукали Кверрі втекти з Росії, називають страх розлуки з дружиною і сином в незнайомій країні.
За інформацією Ротенберга, один з представників російських органів охорони здоров'я повідомив Сему, що в разі виявлення симптомів після повторної перевірки всю сім'ю тенісиста можуть примусити до госпіталізації.
Однак у версії оргкомітету йдеться, що Сема і його рідних не розлучили б, а переселили в приватні апартаменти, щоб запобігти загрозі поширення інфекції.
Чи покарають тенісиста
ATP вже випустила загрозливу офіційну заяву.
ATP відомо про інцидент, пов'язаний з порушенням медичного протоколу одним з гравців на турнірі в Санкт-Петербурзі. Ми дуже серйозно ставимося до цього питання і будемо проводити розслідування. Такий вчинок може поставити під загрозу можливість проведення змагань і відбитися на решті частини туру,
– йдеться у повідомленні.
За новими правилами, зміненим в липні 2020 року, в разі порушення медичного протоколу Кверрі може бути оштрафований на 100 тисяч доларів, а в гіршому випадку – дискваліфікований на 3 роки.
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