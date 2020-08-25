Американський фігурист Чен виконав заборонений елемент на тренуванні: відео
Дворазовий чемпіон світу Нетан Чен виконав сальто назад після четверного стрибка на тренуванні.
Відео із забороненим елементом Чен виклав у Instagram.
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"Вірогідно, я треную корисні елементи", – написав Чен.
Заборонений трюк у фігурному катанні
- Іронія фігуриста відсилає до того, що прийом заборонили на офіційних стартах ще в минулому столітті.
- Небезпечний трюк може стати в нагоді Чену для виступу в різних шоу – там у виборі елементів його обмежує лише здоровий глузд і умови медичної страховки, але не регламент заходу.