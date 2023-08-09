Поки деякі російські спортсмени намагаються врятувати свою кар'єру та втікають із "рідних боліт", боксер Кевін Джонсон відзначається божевільним вчинок. Американський боксер змінює своє ім'я. Та ще й на честь кого. Самого Владіміра Путіна, пише 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

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Кевін Джонсон заявив, що вирішив додати до свого ім'я "Владіміровіч", аби зробити комплімент Путіну та бути хоча б трохи схожим до російського терориста. Схоже, що боксер навіть не здогадується, що "Владіміровіч" це по батькові.

Боксер із США гадає, що такий крок наблизить його до російського паспорта, який він так сильно хоче отримати. Після чого планує залишитись, аби жити та працювати на "російських болотах". Таке рішення він прийняв після перемоги над російським боксером В'ячеславом Дациком. Схоже, що американцю відбили усю голову.

Щоб зробити найбільший комплімент президенту Владіміру Путіну, я вирішив змінити моє ім’я. Мене тепер зватимуть Кевін Володимирович – на честь Владіміра Путіна. Тепер я на 100%, без жартів, на 100% російський,

– сказав боксер із США.

Такий вчинок боксер викликав хейт зі сторони прихильників боксу, які явно не оцінили таке рішення Джонсона. Вони називають такий вчинок "дурним".

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