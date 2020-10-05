Американский боец самостоятельно вправил себе сломанный нос во время боя UFC: фото
В ночь на 4 октября в Абу-Даби прошел турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 16. В основном карди известный боец полусреднего дивизиона Карлос Кондит одержал победу над Кортом Макги.
Корт Макги, хоть и проиграл бой в UFC на Бойцовском острове, попал в заголовки прессы. Он самостоятельно вправил себе сломанный нос. Об этом рассказал соперник Макги – его соотечественник Карлос Кондит, пишет 24 канал.
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Отметим, что бой длился все три раунда, Кондит победил судейским решением. Кондит сломал нос сопернику в первом раунде.
Позже Макги показал фото своего лица со сломанным и вправленным носом.
- На счету Макги 19 побед при десяти поражениях.
- Кондит одержал 31 победу в карьере. Карлос прервал серию из пяти поражений в UFC. Он не выигрывал с мая 2015 года.
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