В ночь на 4 октября в Абу-Даби прошел турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 16. В основном карди известный боец полусреднего дивизиона Карлос Кондит одержал победу над Кортом Макги.

Корт Макги, хоть и проиграл бой в UFC на Бойцовском острове, попал в заголовки прессы. Он самостоятельно вправил себе сломанный нос. Об этом рассказал соперник Макги – его соотечественник Карлос Кондит, пишет 24 канал.

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Отметим, что бой длился все три раунда, Кондит победил судейским решением. Кондит сломал нос сопернику в первом раунде.

Позже Макги показал фото своего лица со сломанным и вправленным носом.