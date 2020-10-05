У ніч на 4 жовтня в Абу-Дабі пройшов турнір зі змішаних єдиноборств UFC on ESPN 16. В основному карді відомий боєць напівсереднього дивізіону Карлос Кондіт здобув перемогу над Кортом Макгі.

Корт Макгі, хоч і програв бій в UFC на Бійцівському острові, потрапив у заголовки преси. Він самостійно вправив собі зламаний ніс. Про це розповів суперник Макгі – його співвітчизник Карлос Кондіт, пише 24 канал.

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Зазначимо, що бій тривав усі три раунди, Кондіт переміг суддівським рішенням. Кондіт зламав ніс супернику у першому раунді.

Пізніше Макгі показав фото свого обличчя зі зламаним та вправленим носом.