Американський боєць самостійно вправив собі зламаний ніс під час бою UFC: фото
У ніч на 4 жовтня в Абу-Дабі пройшов турнір зі змішаних єдиноборств UFC on ESPN 16. В основному карді відомий боєць напівсереднього дивізіону Карлос Кондіт здобув перемогу над Кортом Макгі.
Корт Макгі, хоч і програв бій в UFC на Бійцівському острові, потрапив у заголовки преси. Він самостійно вправив собі зламаний ніс. Про це розповів суперник Макгі – його співвітчизник Карлос Кондіт, пише 24 канал.
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Зазначимо, що бій тривав усі три раунди, Кондіт переміг суддівським рішенням. Кондіт зламав ніс супернику у першому раунді.
Пізніше Макгі показав фото свого обличчя зі зламаним та вправленим носом.
- На рахунку Макгі 19 перемог при десяти поразках.
- Кондіт здобув 31 перемогу в кар'єрі. Карлос перервав серію з п'яти поразок в UFC. Він не вигравав від травня 2015 року.
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