Американская хоккеистка клюшкой разбила лицо арбитру во время матча на Олимпиаде-2022: видео

Матч между женскими сборными США и Канады на Олимпиаде-2022 оказался несколько кровавым. Досталось арбитру матча Сианне Лифферс.

Инцидент случился во втором периоде. Канадская арбитр находилась за воротами сборной Канады во время атаки сборной США.

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Матч между сборными США и Канады на Олимпиаде-2022 судили как американские, так и канадские арбитры.

Именно в это время мимо нее проезжала американка Аманда Кессел. Ее клюшка в это время была в воздухе, и она концом попала в лицо Лифферс, разбив его до крови.

Арбитру сразу же оказали помощь, но она была вынуждена покинуть ледовую площадку.

Видео момента удара клюшкой по лицу арбитра