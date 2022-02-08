Інцидент трапився в другому періоді. Канадська арбітерка перебувала за воротами збірної Канади під час атаки збірної США.
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Саме в цей час повз неї проїжджала американка Аманда Кессел. Її ключка в цей час була в повітрі, і вона кінцівкою влучила в обличчя Ліфферс, розбивши його до крові.
Арбітерці одразу ж надали допомогу, але вона була змушена покинути льодовий майданчик.
Відео моменту удару ключкою по обличчі арбітерці