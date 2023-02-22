Американская баскетболистка, которую обменяли на торговца оружием, возобновила карьеру

Бывшая заложница кремлевского режима Бриттни Грайнер будет играть за клуб Финикс Меркури. Соответствующее заявление опубликовал официальный сайт баскетбольной команды.

В начале декабря прошлого года президент США Джо Байден сообщил об освобождение двукратной олимпийской чемпионки Бриттни Грайнер из российской тюрьмы. Заложнице угрожало девять лет заключения за перевозку электронных сигарет с гашишным маслом.

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Камбек заложницы Кремля

С момента освобождения 32-летней баскетболистки прошло около трех месяцев. Грайнер отошла от стресса, который пережила в России и решила возобновить карьеру.

Бывший клуб Грайнер Финикс Меркури объявил о подписании годового соглашения. Генеральный менеджер трехкратного чемпиона WNBA Джим Питман прокомментировал событие.

Мы скучали по Бриттни каждый день, когда она отсутствовала. И хотя баскетбол был не главной нашей проблемой, очень не хватало ее присутствия на площадке, в раздевалке, в наших организациях и сообществе.

– говорится в заявлении Питмана.

В клубе безгранично рады возвращению баскетболистки в любимую игру.

Мы продолжим использовать все ресурсы нашей организации для поддержки Бриттни, на площадке и за ее пределами. И мы рады за нее, что она возвращается в так сильно любящий баскетбол. Это особое подписание, и сегодня – особый день для всех нас,

– сказал генеральный менеджер Финикс Меркюри.

Что известно о Бриттне Грайнере