О завершении сделки по освобождению заложницы сообщил президент США Джо Байден. Он пообщался по телефону с Грайнер, которая уже отправилась домой.

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Вместо олимпийской чемпионки американцы отдали россиянам торговца оружием Виктора Бута. Обмен произошел в аэропорту Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах.

Как Грайнер оказалась в российской тюрьме

История началась 17 февраля 2022 года, когда американская баскетболистка была задержана в аэропорту Шереметьево, якобы за перевозку гашишного масла – наркотического вещества. Решением российского суда ее приговорили к 9 годам лишения свободы и одному миллиону рублей штрафа.

За двукратную олимпийскую чемпионку Россия потребовала торговца оружием Виктора Бута. Этот преступник занимался поставкой оружия в страны Африки.

Чем известна Бриттни Грайнер