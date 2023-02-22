На початку грудня минулого року президент США Джо Байден повідомив про визволення дворазової олімпійської чемпіонки Бріттні Грайнер з російської в'язниці. Заручниці загрожувало дев'ять років ув'язнення за перевезення електронних сигарет з гашишним маслом.

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З моменту визволення 32-річної баскетболістки минуло майже три місяці. Грайнер відійшла від стресу, який пережила в Росії та вирішила поновити кар'єру.

Колишній клуб Грайнер Фінікс Меркюрі оголосив про підписання річної угоди. Генеральний менеджер триразового чемпіона WNBA Джим Пітман прокоментував подію.

Ми сумували за Бріттні кожного дня, що вона була відсутня. І хоча баскетбол був не головною нашою проблемою, дуже не вистачало її присутності на майданчику, в роздягальні, у наших організації та спільноті,

– йдеться у заяві Пітмана.

У клубі безмежно раді поверненню баскетболістки до улюбленої гри.

Ми продовжимо використовувати всі ресурси нашої організації для підтримки Бріттні, на майданчику та за його межами. І ми раді за неї, що вона повертається до баскетболу, який так сильно любить. Це особливе підписання, і сьогодні – особливий день для всіх нас,

– сказав генеральний менеджер Фінікс Меркюрі.

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