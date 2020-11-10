Американская боксерша Карли Холмэн победила землячку Ребеку Лавс. Бой завершился еще в первом раунде благодаря быстрому нокауту.

Холмэн уже с первых секунд пошла в атаку на соперницу, нанеся серию мощных ударов. Лавс не устояла и уже на старте побывала в нокдауне, пишет 24 канал.

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Быстрый нокаут

Ребекка быстро поднялась на ноги и показала арбитру, что может продолжить бой. Но следующая атака от землячки стала роковой для Лавс в этом поединке. Холмэн нанесла пушечный хук справа прямо в челюсть и Лавс рухнула на канаты. Рефери даже не стал отсчитывать нокдаун и сразу засчитал Карли победу техническим нокаутом.

Похоже, Ребекка не была готова к такой силе соперницы из США. Для Холмэн эта победа стала второй на профессиональном ринге, а для Лавс этот бой стал дебютным в профи.