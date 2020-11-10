Американська боксерка Карлі Холмен перемогла землячку Ребеку Лавс. Бій завершився ще у першому раунді завдяки швидкому нокауту.

Холмен вже з перших секунд пішла у стрімку атаку на суперницю, завдавши серію з потужних ударів. Лавс не встояла та вже на старті побувала у нокдауні, пише 24 канал.

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Швидкий нокаут

Ребека швидко підійнялась на ноги та показала арбітру, що може продовжити бій. Але наступна атака від землячки стала фатальною для Лавс у цьому поєдинку. Холмен завдала гарматного хука справа прямо в щелепу і Лавс звалилася на канати. Рефері навіть не став відраховувати нокдаун та відразу зарахував Карлі перемогу технічним нокаутом.

Схоже, Ребека не була готова до такої сили суперниці з США. Для Холмен ця перемога стала другою на професійному рингу, а для Лавр цей бій став дебютним у профі.