У ніч з 28 на 29 листопада у Лас-Вегасі відбувся великий вечір MMA UFC on ESPN 18. Американка Джина Мазані зустрілась з Рейчел Остовіч.

Бійчині вийшли у клітку у попередньому карді шоу. Поєдинок у легкій вазі завершився ефектною перемогою Джини Мазані, пише 24 канал.

Це варто побачити Американець тричі побував у нокдауні та ледь прийшов до тями після глибокого нокауту: відео

Ефектний нокаут

Її прізвисько "Небезпечна" повністю відповідає її стиль боротьби на канвасі. З перших секунд американки придивлялись одна до одної, а вже у третьому раунді бій був завершений. Мазані вдалось виконати мідл-кік. Після такого удару Остовіч впала від болі на канвас.

Рефері в ту ж секунду завершив бійку та сигналізував про технічний нокаут. Зі сторони було дуже боляче дивитись на лежачу Рейчел.

Ця перемога стала 7-ю для Мазані при 4 поразках. Для Остовіч це вже шоста поразка при 4 тріумфах.

Хто така Джина Мазані? Американська бійчиня зі змішаних єдиноборств, колишня фігуристка.У 18-років вперше вийшла на боксерський ринг, а вже згодом перейшла в MMA. По приходу в UFC відразу встановила рекорд з чотирьох перемог.

Нокаут від Мазані дивіться відео