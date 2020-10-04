3 жовтня американський боксер Хосе Сепеда (32-2-0, 25 KO) здобув яскраву перемогу над боксером із Білорусі Іваном Баранчиком (20-1-0, 13 KO) в чемпіонською поєдинку у Лас-Вегасі. Обидва боксери побували у чотирьох нокдаунах, але вистояв лише американець.

Американець та білорус зустрілись головному бою вечора. Переможець отримав пояс WBC Silver у першій напівсередній ваговій категорії, інформує 24 канал.

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Шалений бій за титул

Американець вже у стартовому раунді двічі побував у нокдауні, а от другому раунді на рингу було дуже спекотно. Боксери по черзі падали на ринг. Схоже, боксери повністю забули про захист, кожен із боксерів не раз відправляв опонента у нокдаун.

За п'ять раундів боксери по 4 рази були у нокдауні. Розв'язка бою була у п'ятому раунді, де сильнішим виявився Сепеда. Американець за 30 секунд пропустив просто величезну кількість ударів, але сигналізував рефері, що з ним все у порядку і він готовий продовжувати поєдинок.

За 15 секунд до закінчення раунду Сепеда несподівано лівим хуком у щелепу відправив білоруса у глибокий нокаут – перемога американця. На цей момент всі судді і без нокауту віддавали перемогу Сепеді – 37-35 за очками.

Американець став офіційним претендентом на титул чемпіона в першій напівсередній вазі за версією WBC.

Хто такий Хосе Сепеда? Американський професійний боксер мексиканського походження, який змагався за титул WBO у легкій вазі у 2015 році та за титул WBC у напівлегкій вазі у 2019 році. Станом на серпень 2020 року був визнаний п'ятим найкращим у світі активним напівлегкій вазі від BoxRec.

Сепеду – Баранчик відеоогляд бою