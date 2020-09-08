На Відкритому чемпіонаті США (US Open) розпочалися матчі вирішальних стадії. В 1/8 фіналу за путівку до наступного раунду боролися американець Френсіс Тіафо та росіянин Данил Медведєв. Гра запам'яталася не тільки перемогою Медведєва, але й неспортивною поведінкою Тіафо.