Американець Тіафо показав середній палець російському тенісисту Медведєву на US Open: відео
На Відкритому чемпіонаті США (US Open) розпочалися матчі вирішальних стадії. В 1/8 фіналу за путівку до наступного раунду боролися американець Френсіс Тіафо та росіянин Данил Медведєв. Гра запам'яталася не тільки перемогою Медведєва, але й неспортивною поведінкою Тіафо.
Френсіс Тіафо показав Данилу Медведєву середній палець в першому сеті 1/8 фіналу US Open. Про це повідомляє 24 канал.
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За рахунку 3:2 на користь Медведєва росіянин виграв очко, коли Тіафо намагався пробити йому в корпус.
Медведєв підставив ракетку, перекинув його свічкою і повів 4:2.
Після цього розчарований Тіафо, не обертаючись, підняв вгору середній палець.
- У підсумку виявилося, що жест тільки розізлив російського тенісиста. Медведєв здобув переконливу перемогу за підсумком трьох сетів – 6:4, 6:1, 6:0.
- Це була третя поразка Тіафо від Медведєва. Американець тільки одного разу переміг росіянина.
- Наступним суперником Медведєва стане його земляк Андрій Рубльов. Торік Медведєв дійшов до фіналу US Open, в якому в 5 сетах програв іспанцю Рафаелю Надалю.