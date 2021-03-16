В главном поединке вечера на турнире Lion Fight 64 Стив Уокер вышел в октагон против Брайана Коллетта. Бой завершился нокаутом после редкого удара.

Уничтожил земляка как в фильме

Оба бойца представляют США. Стив Уокер сумел завершить поединок досрочной победой над Брайаном Коллеттом.

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Бой длился всего 48 секунд. Уже в первом раунде Уокер пошел в атаку и прижал земляка к канатам. Несколько хай-киков и хуков направились прямо в лицо Коллетта. Завершение его атаки было очень зрелищным. Стив осмелился пробить ударом "торнадо", который не так часто увидеть в реальных поединках. Такой удар болельщики смешанных единоборств могут увидеть чаще в фильмах.

Стив развернулся на 360 градусов и пробил прямо в голову Брайана. Все это он сделал в прыжке. Судья сразу остановил поединок, понимая, что соперник не сможет продолжить драку. Такой удар в исполнении Стива может стать нокаутом года. Ему удалось защитить титул чемпиона в супертяжелом весе.

Сейчас Уокер – непобедимый боец, который в 9 схватках одержал 9 побед. Интересно, что в восьми из них американец получил досрочную победу. Коллетт с поражения дебютировал в промоушене Lion Fight. Всего он провел на ринге 27 поединков, в которых потерпел 6 поражений.

Видео нокаута после редкого удара