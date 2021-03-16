У головному поєдинку вечора на турнірі Lion Fight 64 Стів Вокер вийшов в октагон проти Браяна Коллетта. Бій завершився нокаутом після рідкісного удару.

Знищив земляка наче у фільмі

Обидва бійці представляють США. Стів Вокер зумів завершити поєдинок достроковою перемогою над Браяном Коллеттом.

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Бій тривав лише 48 секунд. Вже у першому раунді Вокер пішов в атаку та притиснув земляка до канатів. Декілька хай-кіків та хуків попрямували прямо в обличчя Коллетта. Завершення його атаки було дуже видовищним. Стів наважився пробити ударом "торнадо", який не так часто побачити в реальних поєдинках. Такий удар вболівальники змішаних єдиноборств можуть побачити частіше у фільмах.

Стів розвернувся на 360 градусів та пробив прямо у голову Браяна. Все це він зробив у стрибку. Суддя відразу зупинив поєдинок, розуміючи, що суперник не зможе продовжити бійку. Такий удар у виконанні Стіва може стати нокаутом року. Йому вдалось захистити титул чемпіона у суперважкій вазі.

Зараз Вокер – непереможний боєць, який у 9 сутичках здобув 9 перемог. Цікаво, що у восьми з них американець здобув дострокову звитягу. Коллетт з поразки дебютував у промоушені Lion Fight. Загалом він провів на ринзі 27 поєдинків, у яких зазнав 6 поразок.

Відео нокауту після рідкісного удару