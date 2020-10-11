Поєдинок відбувся на турнірі UFC Fight Fight 179 в Абу-Дабі (ОАЕ). Американець Хоакін Баклі відправив у нокаут земляка Імпа Касанганая, удар вже назвали найкращим у історії UFC.

Бій відбувався у рамках поєдинку між Корі Сендхагеном та Марлоном Мораесом. Але бій між двома американцями видався нічим не гірший, пише 24 канал.

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Рідкісний удар від американця

Вже з перших хвилин суперники не стали придивлятись один до одного, а пішли у атаки. Беззаперечним фаворитом цього бою був Касанганай, але суперник не поступався йому у жодних показниках на канвасі. Його удари були потужними і влучними. Касанганаю вдавалось декілька разів захопити ногу суперника, але він вдало завдавав удари у відповідь.

У середині другого раунду Баклі завдав удар у корпус лівою ногою, Касанганай її спіймав, але потім Баклі вдарив правою ногою з розвороту в стрибку, відправивши опонента на підлогу.

На рахунку Баклі 11 перемог і 3 поразки в ММА (1-1 в UFC). Він поповнив свій бюджет на 50 тисяч доларів за "Виступ вечора". У Касанганая 8 перемог і 1 поразка (1-1 в UFC).

На офіційній сторінці UFC в Twitter нокаут у виконанні Баклі назвали найнеймовірнішим в історії ліги. Але, це не єдина унікальність такого нокауту. Американець став четвертим бійцем в історії UFC, якому вдавалось завдати удару з розвору.