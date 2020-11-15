Яркий бой состоялся на турнире UFC Fight Night 183 между представителями полусреднего дивизиона Хаосом Уильямсом и Абдулом Разаком Альхассаном. Бойцы провели на канвасе лишь 30 секунд после чего последний был отправлен в глубокий нокаут.

Бойцы вышли в октагон в Лас-Вегасе. Со старта оба спортсмена пытались найти оптимальную дистанцию для атак. Скорее это сделал представитель США. Найдя нужный момент он мощно ударил правым прямым в подбородок ганца и бросился добивать соперника, пишет 24 канал.

Это стоит увидеть Непобедимый Кроуфорд мощно нокаутировал Брука в чемпионском бою: видео

Быстрый нокаут

Боец из Ганы без сознания упал на канвас, но Уильямс хотел продолжить атаку, но своевременно вмешался рефери, который остановил бой. Судья засчитал американцу победу нокаутом уже на 30-й секунде противостояния.

Абдула Разак Альхассан еще 10 минут лежал без сознания. Празднование Хаоса Уильямса было ярким. Сначала спортсмен сделал сальто, а затем показал угрожающие жесты. Это все происходило в тот момент, когда соперник все еще до сих пор не мог прийти к себе.

В интервью после боя Хаос был лаконичным: "Ничего личного, просто наказание".