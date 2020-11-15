Яскравий бій відбувся на турнірі UFC Fight Night 183 між представниками напівсереднього дивізіону Хаосом Вільямсом та Абдулом Разаком Альхассаном. Бійці провели на канвасі лише 30 секунд після чого останній був відправлений у глибокий нокаут.

Бійці вийшли в октагон у Лас-Вегасі. Зі старту обидва спортсмени намагались знайти оптимальну дистанцію для атак. Швидше це зробив представник США. Знайшовши потрібний момент він потужно вдарив правим прямим у підборіддя ганця та кинувся добивати суперника, пише 24 канал.

Це варто побачити Непереможний Кроуфорд потужно нокаутував Брука у чемпіонському бою: відео

Швидкий нокаут

Боєць з Гани без свідомості впав на канвас, але Вільямс хотів продовжити атаку, але своєчасно втрутився рефері, який зупинив бій. Суддя зарахував американцю перемогу нокаутом вже на 30-й секунді протистояння.

Абдула Разак Альхассан ще 10 хвилин лежав без тями. Святкування Хаоса Вільямса було яскравим. Спершу спортсмен зробив сальто, а згодом показав погрозливі жести. Це все відбувалось в той момент, коли суперник все ще досі не міг прийти до себе.

У інтерв'ю після бою Хаос був лаконічним: "Нічого особистого, просто покарання".