В четверг, 26 ноября, в польском Лодзе состоялся турнир АСА 114 (Absolute Championship Akhmat) по смешанным единоборствам. Американец Тони Джонсон нокаутировал местного бойца Даниеля Омельянчука.

Поединок между бойцами стал главным шоу вечера. Спортсмены поспорили за чемпионский титул в тяжелом весе. Уже в первом раунде победу одержал боец из США, пишет 24 канал.

Вот так UFC официально подтвердили бой МакГрегор – Пуарье

Нокаут американца

Не успели болельщики начать наслаждаться шоу, как судья завершил бой. Поляк уже с первых секунд пошел в стремительную атаку. Но Джонсон классно оборонялся и провел ответную атаку, которая принесла желанный результат.

Одного мощного удара в челюсть было достаточно для того, чтобы Омельянчук упал на канвас. Американец не стал позволять сопернику подняться на ноги, а набросился на него и выдал комбинацию мощных ударов. Но рефери поединка быстро остановил бой и сигнализировал о победе бойца из США. Поляк неподвижно лежал в клетке.

Джонсон прервал победную серию Омельянчука, которая длилась четыре поединка подряд. Для 38-летнего спортсмена из Польши это поражение стало 10 в карьере. Всего Даниель в 24-х поединках праздновал успех.

Тони добавил в свою копилку 14-ю победу при 5 поражениях. В этот вечер также состоялся бой еще одного поляка Никола Дипчикова, который тоже в первом раунде положил на канвас земляка Рафала Харатика.