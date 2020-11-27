У четвер, 26 листопада, у польському Лодзі відбувся турнір АСА 114 (Absolute Championship Akhmat) зі змішаних єдиноборств. Американець Тоні Джонсон нокаутував місцевого бійця Данієля Омельянчука.

Поєдинок між бійцями став головним шоу вечора. Спортсмени посперечались за чемпіонський титул у важкій вазі. Вже у першому раунді перемогу здобув боєць з США, пише 24 канал.

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Нокаут американця

Не встигли вболівальники почати насолоджуватись шоу, як суддя завершив бій. Поляк вже з перших секунд пішов у стрімку атаку. Але Джонсон класно відборонявся та провів атаку у відповідь, яка принесла омріяний результат.

Одного потужного удару у щелепу було достатньо для того, щоб Омельянчук впав на канвас. Американець не став дозволяти супернику підійнятись на ноги, а накинувся на нього та видав комбінацію потужних ударів. Але рефері поєдинку швидко зупинив бій та сигналізував про перемогу бійця з США. Поляк нерухомо лежав у клітці.

Джонсон перервав переможну серію Омельянчука, яка тривала чотири поєдинки поспіль. Для 38-річного спортсмена з Польщі ця поразка стала 10 у кар'єрі. Загалом Данієль у 24-х поєдинках святкував успіх.

Тоні додав у свою скарбничку 14-ту звитягу при 5 поразках. У цей вечір також відбувся бій ще одного поляка Нікола Діпчікова теж у першому раунді поклав на канвас земляка Рафала Харатіка.