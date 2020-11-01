Американский боец UFC Юрай Холл ярко победил бывшего чемпиона UFC в среднем весе Андерсона Силву. Бразилец закончил карьеру на неприятной ноте.

Главный бой UFC Fight Night 181, который состоялся в Лас-Вегасе, стал последним в карьере бразильского бойца Андерсона Силвы. К сожалению, ему не удалось завершить профессиональную карьеру победой, пишет 24 канал.

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Поражение легенды UFC

Опытный 45-летний бразилец уже с первых раундов активнее вел себя в октагоне, но уменьшил обороны в третьей 5-минутке. Когда Холл завалил его на канвас и начал серию из мощных ударов в голову. Но к счастью для бойца из Бразилии прозвучал сигнал о завершении времени.

В следующем раунде американец не оставил начатую атаку и продолжал избивать соперника. Сначала он отправил соперника в нокдаун, а уже потом добил Силву к сигналу рефери об окончании поединка.

Этот бой стал последним для Андерсона. В его результативной карьере 34 победы, из них 23 – нокаутом. 11 раз бразилец завершал бой поражением. Статистика Силвы ухудшалась с годами. Семь поражений бразильский боец ​​потерпел в последних 8-ми встречах.

Что известно о Андерсоне Силве

Кроме поединков в MMA в его карьере есть два боксерских поединка – 1 победа и 1 поражение.

Силву считают одним из самых ярких бойцов в истории смешанных единоборств. Такое громкое звание дал бойцу глава UFC Дэйна Уайт.

Бразилец владел чемпионским поясом UFC в среднем весе в течение рекордного времени – 2457 дней (с 14 октября 2006 года по 6 июля 2013 года). В течение этого времени Силва сделал 10 невероятных защит титула, что является очередным рекордом UFC.

Это не единственные рекорды Андерсона. Также 45-летний боец ​​является рекордсменом по победам нокаутом (11), серии побед (16), досрочным завершением титульным боям (9). Не раз получал звание "Боец года". С отрицательного – несколько раз попадал в допинг-скандалы.

Юрай Холл – Андерсон Силва: видео нокаута