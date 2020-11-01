Американський боєць UFC Юрай Холл яскраво переміг колишнього чемпіона UFC в середній вазі Андерсона Сілву. Бразилець закінчив кар'єру на неприємній ноті.

Головний бій UFC Fight Night 181, який відбувся у Лас-Вегасі, став останнім у кар'єрі бразильського бійця Андерсона Сілви. На жаль, йому не вдалось завершити професійну кар'єру перемогою, пише 24 канал.

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Поразки легенди UFC

Досвідчений 45-річний бразилець вже з перших раундів активніше поводив себе у октагоні, але зменшив оборони у третій 5-хвилинці. Коли Холл завалив його на канвас та розпочав серію з потужних ударів у голову. Але на щастя для бійця з Бразилії прозвучав сигнал про завершення часу.

У наступному раунді американець не покинув розпочату атаку та продовжував лупцювати суперника. Спершу він відправив суперника у нокдаун, а вже згодом добив Сілву до сигналу рефері про закінчення поєдинку.

Цей бій став останнім для Андерсона. У його результативному доробку 34 перемоги, із них 23 – нокаутом. 11 разів бразилець завершував бій поразкою. Статистика Сілви погіршувалась із роками. Сім поразок бразильський боєць зазнав в останніх 8-ми зустрічах.

Що відомо про Андерсона Сілву

Окрім поєдинків у MMA у його кар'єрі є два боксерські поєдинки – 1 перемога та 1 поразка.

Сілву вважають один із найбільш яскравих бійців в історії змішаних єдиноборств. Таке гучне звання дав бійцю глава UFC Дейна Вайт.

Бразилець володів чемпіонським поясом UFC у середній вазі протягом рекордного часу – 2457 днів (з 14 жовтня 2006 року до 6 липня 2013 року). Протягом цього часу Сілва зробив 10 неймовірних захистів титулу, що є черговим рекордом UFC.

Це не єдині рекорди Андерсона. Також 45-річний боєць є рекордсменом по перемогах нокаутом (11), серії звитяг (16), достроковим завершеним титульним боям (9). Не раз отримував звання "Боєць року". Із негативного – декілька разів потрапляв у допінг-скандали.

Юрай Холл – Андерсон Сілва: відео нокауту