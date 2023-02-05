В ночь с 4 на 5 февраля на арене Hulu Theater в Нью-Йорке прошел вечер бокса от промоутерской компании Matchroom Boxing. Главным событием шоу стало сражение за абсолют в полулегком весе между пуэрториканкой Амандой Серрано и Эрикой Крус из Мексики, пишет 24 канал.
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Никто не хотел проигрывать
Поединок длился все десять раундов и зрители увидели невероятно зрелищный бой. Обе соперницы не хотели проигрывать, так что поединок был очень конкурентным.
Мексиканская боксерша активно начала бой, не отсиживаясь в защите. Она смело шла вперед, нанося точные удары по титулованной Серрано.
В середине поединка боксерки столкнулись головами, в результате чего у Эрики появилось рассечение. Кровь заливала глаз мексиканки, что создавало ей дополнительные трудности. И все же по количеству ударов она превосходила Аманду.
Рассечение сильно донимало Эрику
В шестом раунде усталость мексиканки сказалась и она чуть не оказалась в нокдауне. Аманда перехватила инициативу и завладела незначительным преимуществом.
Невероятное завершение шестого раунда
В последних раундах боксерки продолжили зрелищный махач. Мексиканка, истекая кровью, отвечала сопернице ударами на удар.
В десятом раунде Крус все же упала, но рефери пропустил этот эпизод и не зафиксировал нокдаун.
Зрелищный махач продолжался до последних секунд
В совершенно равном противостоянии судьи предпочли пуэрториканскую спортсменку: 98-92, 98-92, 97-93.