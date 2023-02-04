В ночь с 3 на 4 февраля в американском Глендейле прошел вечер бокса от Top Rank. Главным событием шоу стал бой за вакантный титул чемпиона мира WBO во втором полулегком весе, в котором встречались мексиканец Эммануэль Наваррете и австралиец Лиам Уилсон, пишет 24 канал.

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Бой между соперниками оказался чрезвычайно зрелищным и эффектным. В четвертом раунде поединок едва не завершился апсетом. Фаворит хило контролировал бой, когда Уилсон левым хуком отправил Наваррете отдыхать. Рефери долго отсчитывал нокдаун, что позволило мексиканцу прийти в себя.

Видео нокдауна Наваррете

Австралийцу нужно было воспользоваться шансом и прибавить Наваррете. Во время очередного обмена ударами фаворит снова изрядно получил от Уилсона и оказался на спине.

И все же мексиканец сумел переломить ход поединка. Соперники организовали настоящую рубку, в которой сильнее оказался Наваррете. В 9-м раунде Эммануэль отомстил Уилсону, отправив его на помост ринга. Рефери вынужден был остановить одностороннее избиение и зафиксировать победу мексиканца технокаутом в 9 раунде.

Наваррете финишировал Уилсоном

WHAT A FINISH THIS WAS #NavarreteWilson pic.twitter.com/FRD6sKh186 - Top Rank Boxing (@trboxing) February 4, 2023

В итоге Наваррете завоевал вакатный чемпионский пояс WBO во втором полулегком весе. Таким образом, мексиканец стал чемпионом в трех весовых дивизионах.

Обзор боя Наваррете – Уилсон