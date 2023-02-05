У ніч з 4 на 5 лютого на арені Hulu Theater у Нью-Йорку відбувся вечір боксу від промоутерської компанії Matchroom Boxing. Головною подією шоу став бій за абсолют у напівлегкій вазі між пуерториканкою Амандою Серрано та Ерікою Крус з Мексики, пише 24 канал.

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Ніхто не хотів програвати

Поєдинок тривав усі десять раундів і глядачі побачили неймовірно видовищний бій. Обидві суперниці не хотіли програвати, тож поєдинок був дуже конкурентним.

Мексиканська боксерка активно розпочала бій, не відсиджуючись у захисті. Вона сміливо йшла вперед, завдаючи точних ударів по титулованій Серрано.

У середині поєдинку боксерки зіткнулися головами, внаслідок чого у Еріки з'явилося розсічення. Кров заливала око мексиканки, що створювало їй додаткові труднощі. Та все ж за кількістю ударів вона переважала Аманду.

Розсічення сильно дошкуляло Еріці

У шостому раунді втома мексиканки далася взнаки і вона ледь не опинилася в нокдауні. Аманда перехопила ініціативу і заволоділа незначною перевагою.

Неймовірне завершення шостого раунду

В останніх раундах боксерки продовжили видовищний махач. Мексиканка, стікаючи кров'ю, відповідала суперниці ударами на удар.

У десятому раунді Крус все ж таки впала, але рефері пропустив цей епізод і не зафіксував нокдаун.

Видовищний махач тривав до останніх секунд

У абсолютно рівному протистоянні судді віддали перевагу пуерториканській спортсменці: 98-92, 98-92, 97-93.

Таким чином, Аманда Серрано стала абсолютною чемпіонкою у напівлегкій вазі. Вона відібрала пояс WBA у Еріки Крус і стала володаркою усіх титулів дивізіону.