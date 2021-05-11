Сара Соррибес-Тормо (Испания) – Камила Джорджи (Италия) 2:1 (7:6, 6:7, 7:5)

Испанка Сара Соррибес-Тормо и итальянка Камила Джорджи провели на корте 3 часа 53 минуты. Теннисистки побили рекорд на целых 20 минут, который ранее установили в Мельбурне Ирина Бегу и Йоханна Конта. Девушки провели на корте 3 часа 33 минуты.

Интересно Свитолина впервые за длительное время покинула топ-5 рейтинга WTA

Испанская теннисистка сумела на характере дожать соперницу в третьем сете. Во втором круге Соррибес-Тормо сразится с Ариной Соболенко из Беларуси. Белорусская спортсменка неожиданно стала победительницей турнира в Мадриде. Соболенко переиграла первую ракетку мира из Австралии Эшли Барти.

Напомним! Турнир в Риме уже покинула украинка Марта Костюк. Теннисистка впервые в карьере вышла в основную сетку этого турнира после двух подряд побед в квалификации. Однако завершила выступления уже в первом круге. Элина Свитолина начнет свой путь на турнире в столице Италии.

Скандальный момент с итальянским характером

Матч между Соррибес-Тормо и Джорджи не только был самым продолжительным, но и завершился скандалом. Отец итальянки Серджио напугал судью на вышке своим поведением. Рефери была вынуждена вызвать охрану на корт для своей безопасности. Было слышно, как она по рации произносит эту фразу: "Отец Джорджи очень злится, и я бы хотела, чтобы кто-то находился рядом со мной".

В этот момент в объективы камер попал и взгляд отца теннисистки, который был очень злым. Серджио уже не первый раз проявляет свой пылкий итальянский характер с трибун на матчах дочки.

Видео момента, когда судья вызывает охрану

Сара Соррибес-Тормо – Камила Джорджи видеообзор матча