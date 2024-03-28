Гуляли до утра: Алвес устроил шумную вечеринку после выхода из тюрьмы после секс-скандала

Три дня назад (25 марта) появилась новая информация о заключенном Дани Алвесе. Бразильца вышел из тюрьмы под большой залог.

Бывший футболист сборной Бразилии и Барселоны уплатил залог и размере одного миллиона евро. Была информация, что это за Алвеса сделал нидерландский нападающий мадридского Атлетико Менфис Депай. Когда-то они вместе играли в Барселоне. Но впоследствии агент футболиста опроверг эти слухи.

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Что стало причиной громкой вечеринки

Возле тюрьмы в этот день Дани встречали представители СМИ, но бразилец отказался от комментариев. Алвес просто сел в машину и уехал из не самого приятного для себя места.

Отметим, что Высший суд Каталонии позволил Алвесу выйти из-под стражи под залог на время рассмотрения апелляции на приговор по делу.

Уже на следующий день после выхода из тюрьмы, Алвес устроил вечеринку, на которую пригласил друзей и родных. Однако не выход на поле является главной причиной такого празднования. В этот день свой день рождения праздновал отец Алвеса.

Гости разъехались по своим домам только в 5 утра следующего дня.

Что известно о скандальном деле с заключением Дани Алвеса