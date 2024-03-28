Гуляли до утра: Алвес устроил шумную вечеринку после выхода из тюрьмы после секс-скандала
Источник:Record
Три дня назад (25 марта) появилась новая информация о заключенном Дани Алвесе. Бразильца вышел из тюрьмы под большой залог.
Бывший футболист сборной Бразилии и Барселоны уплатил залог и размере одного миллиона евро. Была информация, что это за Алвеса сделал нидерландский нападающий мадридского Атлетико Менфис Депай. Когда-то они вместе играли в Барселоне. Но впоследствии агент футболиста опроверг эти слухи.
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Что стало причиной громкой вечеринки
Возле тюрьмы в этот день Дани встречали представители СМИ, но бразилец отказался от комментариев. Алвес просто сел в машину и уехал из не самого приятного для себя места.
Отметим, что Высший суд Каталонии позволил Алвесу выйти из-под стражи под залог на время рассмотрения апелляции на приговор по делу.
Уже на следующий день после выхода из тюрьмы, Алвес устроил вечеринку, на которую пригласил друзей и родных. Однако не выход на поле является главной причиной такого празднования. В этот день свой день рождения праздновал отец Алвеса.
Гости разъехались по своим домам только в 5 утра следующего дня.
Что известно о скандальном деле с заключением Дани Алвеса
- В конце 2022-го года Алвеса обвинили в сексуальном насилии. Дани имел конфликт с посетительницей одного их ночных клубов Барселоны, где отдыхал футболист. Бразилец якобы засунул руку под нижнее белье девушке.
- Зимой 2023-го года бразильца взяли под стражу. Хотя сам игрок опровергал свою вину.
- 22 февраля 2024-го года суд вынес приговор по делу Алвеса. Дани признали виновным. Суд назначил 40-летнему бразильцу 4,5 года лишения свободы и 150 тысяч евро компенсации, которые он должен был оплатить пострадавшей.
- Сообщалось, что Неймар полностью заплатил эти 150 тысяч девушке вместо своего земляка.
- Еще до решения суда Алвес хотел самовольно покинуть тюрьму и сбежать в Бразилию. Но планы побега бразильца не осуществились.