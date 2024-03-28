Колишній футболіст збірної Бразилії та Барселони сплатив заставу і розмірі одного мільйона євро. Була інформація, що це за Алвеса зробив нідерландський нападник мадридського Атлетіко Менфіс Депай. Колись вони разом грали у Барселоні. Але згодом агент футболіста спростував ці чутки.
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Що стало причиною гучної вечірки
Біля в'язниці у цей день Дані зустрічали представники ЗМІ, але бразилець відмовився від коментарів. Алвес просто сів в автівку та поїхав із не найприємнішого для себе місця.
Відзначимо, що Вищий суд Каталонії дозволив Алвесу вийти з-під варти під заставу на час розгляду апеляції на вирок у справі.
Вже на наступний день після виходу із в'язниці, Алвес влаштував вечірку, на яку запросив друзів та рідних. Однак не вихід на полю є головною причиною такого святкування. У цей день свій день народження святкував батько Алвеса.
Гості роз'їхались по своїх домівках лише о 5-й ранку наступного дня.
Що відомо про скандальну справу із ув'язненням Дані Алвеса
- Наприкінці 2022-го року Алвеса звинуватили у сексуаальному насильстві. Дані мав конфлікт із відвідувачкою одного іх нічних клубів Барселони, де відпочивав футболіст. Бразилець начебто засунув руку під спідню білизну дівчині.
- Взимку 2023-го року бразильця взяли під варту. Хоча сам гравець спростовував свою вину.
- 22 лютого 2024-го року суд виніс вирок у справі Алвеса. Дані визнали винним. Суд призначив 40-річному бразильцю 4,5 роки позбавлення волі та 150 тисяч євро компенсації, які він повинен був сплатити постраждалій.
- Повідомлялось, що Неймар повністю заплатив ці 150 тисяч дівчині замість свого земляка.
- Ще до рішення суду Алвес хотів самовільно покинути в'язницю та втекти у Бразилію. Але плани втечі бразильця не здійснились.