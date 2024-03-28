Колишній футболіст збірної Бразилії та Барселони сплатив заставу і розмірі одного мільйона євро. Була інформація, що це за Алвеса зробив нідерландський нападник мадридського Атлетіко Менфіс Депай. Колись вони разом грали у Барселоні. Але згодом агент футболіста спростував ці чутки.

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Що стало причиною гучної вечірки

Біля в'язниці у цей день Дані зустрічали представники ЗМІ, але бразилець відмовився від коментарів. Алвес просто сів в автівку та поїхав із не найприємнішого для себе місця.

Відзначимо, що Вищий суд Каталонії дозволив Алвесу вийти з-під варти під заставу на час розгляду апеляції на вирок у справі.

Вже на наступний день після виходу із в'язниці, Алвес влаштував вечірку, на яку запросив друзів та рідних. Однак не вихід на полю є головною причиною такого святкування. У цей день свій день народження святкував батько Алвеса.

Гості роз'їхались по своїх домівках лише о 5-й ранку наступного дня.

Що відомо про скандальну справу із ув'язненням Дані Алвеса