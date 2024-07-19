Чемпион Европы перешел в новый клуб: конкуренция для Довбыка уменьшилась

Капитан сборной Испании Альваро Мората покинул Атлетико Мадрид. Нападающий вернулся в итальянский чемпионат, где он будет представлять цвета Милана.

Футбольный клуб Милан на своем сайте сообщил, что к ним присоединился капитан сборной Испании и нападающий Атлетико Мадрид – Альваро Мората. "Россонери" давно вели переговоры относительно этого трансфера.

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Переход Мораты в Милан

На трансфере Альваро Мораты настаивал бывший футболист Милана, а ныне консультант "россонери" по селекционной политике Златан Ибрагимович. Как признался футболист, именно уверенность Златана склонила Альваро к переходу в клуб.

Сумма трансфера Мораты неизвестна, но как отмечают, что "красно-черные" активировали клаусулу игрока в размере 13 миллионов евро. Контракт с Миланом нападающий подписал до 2028 года с опцией продления еще на один сезон.

Теперь уже бывший клуб Мораты Атлетико Мадрид интересовался украинским нападающим Артемом Довбыком. После ухода Альваро место на острие "матрасников" вакантно. Сообщали, что Атлетико готов заплатить Жироне 40 миллионов евро за украинца.

Форвард уже выступал в Серии А, но представлял другой итальянский коллектив Ювентус. За "старую сеньору" Мората играл в 2014-2016 и 2020-2022 годах. В сезоне-2023/2024 испанец провел 48 матчей во всех турнирах за "матрасников", забил 21 гол и отдал 5 ассистов.