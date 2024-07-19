Футбольний клуб Мілан на своєму сайті повідомив, що до них приєднався капітан збірної Іспанії та нападник Атлетіко Мадрид – Альваро Мората. "Россонері" давно вели перемовини щодо цього трансферу.

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Перехід Морати в Мілан

На трансфері Альваро Морати наполягав колишній футболіст Мілану, а нині консультант "россонері" з селекційної політики Златан Ібрагімович. Як зізнався футболіст, саме впевненість Златана схилила Альваро до переходу в клуб.

Сума трансферу Морати невідома, але як зазначають, що "червоно-чорні" активували клаусулу гравця у розмірі 13 мільйонів євро. Контракт з Міланом нападник підписав до 2028 року з опцією продовження ще на один сезон.

До слова. Тепер вже колишній клуб Морати Атлетіко Мадрид цікавився українським нападником Артемом Довбиком. Після відходу Альваро місце на вістрі "матрацників" вакантне. Повідомляли, що Атлетіко готовий заплатити Жироні 40 мільйонів євро за українця.

Форвард вже виступав у Серії А, але представляв інший італійський колектив Ювентус. За "стару синьйору" Мората грав у 2014-2016 та 2020-2022 роках. У сезоні-2023/2024 іспанець провів 48 матчів у всіх турнірах за "матрацників", забив 21 гол і віддав 5 асистів.