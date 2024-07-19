Футбольний клуб Мілан на своєму сайті повідомив, що до них приєднався капітан збірної Іспанії та нападник Атлетіко Мадрид – Альваро Мората. "Россонері" давно вели перемовини щодо цього трансферу.
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Перехід Морати в Мілан
На трансфері Альваро Морати наполягав колишній футболіст Мілану, а нині консультант "россонері" з селекційної політики Златан Ібрагімович. Як зізнався футболіст, саме впевненість Златана схилила Альваро до переходу в клуб.
Сума трансферу Морати невідома, але як зазначають, що "червоно-чорні" активували клаусулу гравця у розмірі 13 мільйонів євро. Контракт з Міланом нападник підписав до 2028 року з опцією продовження ще на один сезон.
Форвард вже виступав у Серії А, але представляв інший італійський колектив Ювентус. За "стару синьйору" Мората грав у 2014-2016 та 2020-2022 роках. У сезоні-2023/2024 іспанець провів 48 матчів у всіх турнірах за "матрацників", забив 21 гол і віддав 5 асистів.