Французские клубы активно начали летнее трансферное окно. Громко показал себя Марсель, который подписал Мейсона Гринвуда и назначил тренером Роберто Де Дзерби.

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Грузин вернулся домой

Также громкое подписание провернул Лион, который в прошлом сезоне занял шестое место в чемпионате и получил путевку в Лигу Европы. "Львы" оформили подписание Жоржа Микаутадзе.

Контракт грузина рассчитан до 2028 года. Лион выплатит Метцу 18,5 миллиона евро, еще около 5,5 миллионов клуб может получить в качестве бонусов.

Ранее 23-летним форвардом интересовался Монако, но Лиону удалось опередить прямого конкурента. К слову, две недели назад Метц выкупил игрока у Аякса за 13 миллионов.

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В прошлом сезоне Жорж провел половину кампании в Аяксе (6 матчей без голевых действий), но куда более успешной получилась вторая половина сезона в Метце – 14 голов в 22-х матчах.

К слову, Микаутадзе родился как раз в Лионе, но решил выступать за историческую Родину Грузию. Вместе с ней Жорж зажег на Евро-2024, выйдя в 1/8 финала. Сам форвард забил три гола и стал лучшим бомбардиром турнира вместе с еще пятью игроками.