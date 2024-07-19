Футбольный клуб Милан на своем сайте сообщил, что к ним присоединился капитан сборной Испании и нападающий Атлетико Мадрид – Альваро Мората. "Россонери" давно вели переговоры относительно этого трансфера.
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Переход Мораты в Милан
На трансфере Альваро Мораты настаивал бывший футболист Милана, а ныне консультант "россонери" по селекционной политике Златан Ибрагимович. Как признался футболист, именно уверенность Златана склонила Альваро к переходу в клуб.
Сумма трансфера Мораты неизвестна, но как отмечают, что "красно-черные" активировали клаусулу игрока в размере 13 миллионов евро. Контракт с Миланом нападающий подписал до 2028 года с опцией продления еще на один сезон.
Форвард уже выступал в Серии А, но представлял другой итальянский коллектив Ювентус. За "старую сеньору" Мората играл в 2014-2016 и 2020-2022 годах. В сезоне-2023/2024 испанец провел 48 матчей во всех турнирах за "матрасников", забил 21 гол и отдал 5 ассистов.