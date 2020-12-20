У неділю, 20 грудня, у Сан-Антоніо відбувся бій Сауль Альварес – Каллум Сміт. На кону стояли пояси WBA Super та The Ring у другій середній вазі, якими володіє британець.

Головне шоу вечора відбулось під повним контролем від Сауля Альвареса. Він не давав відпочити Каллуму Сміту у жодному раунді. Але суперник виявився "міцним горішком" та встояв усі 12 раундів, пише 24 канал.

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Тотальна перевага

У першому раунді боксери пішли у так звану розвідку. А вже з наступного у атаку пішов мексиканець. Довгі руки не допомогли пробити глухий захист суперника. Хоча декілька панчів на старті зустрічі таки прилетіли у корпус Альвареса.

Хоча Сміт викидував більшу кількість ударів, але вони були не надто точними. Ближче до середини бою обидва боксери збавили оберти через втому.

У 9 раунді вболівальники побачили кров на обличчі Сміта. Сауль аперкотами та джебами розбив голову суперника. Але Каллуму знову вдалось встояти на ногах.

До 12 раунду було видно, що британець просто намагається уникнути нокауту та провести на ринзі весь бій. Що йому і вдалось. Лише за рішенням суддів було визначено переможця. Хоча не складно було зрозуміти, що Сміт втратить свої пояси.

Судді одноголосно віддали перемогу Альваресу – 119:109, 119:109, 117:111.