Лідер рейтингу p4p Сауль Канело Альварес проведе свій 58-й бій на професійному ринзі. Суперником мексиканця стане британець Каллум Сміт. Боксери зустрінуться у США у ніч з 19 на 20 грудня у поєдинку за титули WBA (Super), The Ring та WBC Diamond у рамках 2-ї середньої ваги.

Сауль Альварес – Каллум Сміт: прогноз

Альварес заслужив звання найсильнішого боксера світу незалежно від вагової категорії завдяки своєму вмінню битися у різних дивізіонах, пише 24 канал. Канело легко змінює вагову категорію та є небезпечним у будь-якому дивізіоні.

У пасиві мексиканця всього одна поразка – легендарному та непереможному Флойду Мейвезеру. Також одного разу бій з Канело звів до нічиєї Геннадій Головкін.

Каллум Сміт також має солідний послужний список. 30-річний британець провів 27 поєдинків, здобувши у всіх перемогу. У його активі 19 звитяг нокаутом.

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Прогноз Marathonbet

Букмекери вважають фаворитом поєдинку саме Альвареса. Коефіцієнт на те, що Канело переможе Сміта та завдасть тому дебютної поразки – 1,151. Каллум Сміт – андердог поєдинку, однак його шанси на звитягу не такій вже й малі. Коефіцієнт, що Сміт переможе Альвареса – 5,60. Нічия у поєдинку оцінена коефіцієнтом 24.

Також у Marathonbet фанати боксу можуть спрогнозувати, яким чином завершиться бій. Дострокова перемога Альвареса оцінена коефіцієнтом 1,88. Якщо ж такого результату доб'ється Сміт – коефіцієнт 9,50. Перемога Альвареса по очках або технічним рішенням – коефіцієнт 2,74. Ідентична ставка на Сміта – коефіцієнт 13.

Зважаючи на те, що в ринзі зустрінуться два нокаутери, цілком очевидно, що бій не пройде всю дистанцію. Коефіцієнт на тотал раундів менше 9.5 – 1,82. Якщо ж боксери проведуть у ринзі більше 11.5 раунди – коефіцієнт 2,20.

Бій Сауль Альварес – Каллум Сміт відбудеться 20 грудня. Початок шоу о 05:00 за київським часом.