Лидер рейтинга p4p мексиканец Сауль Альварес возвращается. Сильнейший боксер мира проведет бой в декабре 2020 года против Каллума Смита.

Чемпион мира по версии WBA в среднем весе Сауль Альварес следующий бой проведет против чемпиона WBA в суперсреднем весе Каллума Смита. Об этом сообщает промоутерская компания Matchroom Boxing.

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Детали боя

Поединок пройдет 19 декабря. Место боя на данный момент не сообщается.

Для непобедимого британца Смита это будет третья защита титула, который он завоевал в сентябре 2018, нокаутировав земляка Джорджа Гроувза.

В предыдущем поединке, который состоялся 2 ноября 2019 года, Сауль Альварес нокаутировал Сергея Ковалева в 11-м раунде.

Бой будет транслировать стриминговая платформа DAZN. Что интересно, Сауль Альварес выяснял с DAZN отношения в суде.