Сауль Альварес официально встретится с Каллумом Смитом: дата топ-боя
Лидер рейтинга p4p мексиканец Сауль Альварес возвращается. Сильнейший боксер мира проведет бой в декабре 2020 года против Каллума Смита.
Чемпион мира по версии WBA в среднем весе Сауль Альварес следующий бой проведет против чемпиона WBA в суперсреднем весе Каллума Смита. Об этом сообщает промоутерская компания Matchroom Boxing.
Стоит внимания Фьюри и Уайлдер проведут третий бой: неожиданное заявление промоутера
Детали боя
Поединок пройдет 19 декабря. Место боя на данный момент не сообщается.
Для непобедимого британца Смита это будет третья защита титула, который он завоевал в сентябре 2018, нокаутировав земляка Джорджа Гроувза.
В предыдущем поединке, который состоялся 2 ноября 2019 года, Сауль Альварес нокаутировал Сергея Ковалева в 11-м раунде.
Бой будет транслировать стриминговая платформа DAZN. Что интересно, Сауль Альварес выяснял с DAZN отношения в суде.
Поделиться новостью