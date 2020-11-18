Сауль Альварес офіційно зустрінеться з Каллумом Смітом: дата топ-бою
Лідер рейтингу p4p мексиканець Сауль Альварес повертається. Найсильніший боксер світу проведе бій у грудні 2020 року проти Каллума Сміта.
Чемпіон світу за версією WBA у середній вазі Сауль Альварес наступний бій проведе проти чемпіона WBA в суперсередній вазі Каллума Сміта. Про це повідомляє промоутерська компанія Matchroom Boxing.
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Деталі бою
Поєдинок пройде 19 грудня. Місце бою на цей момент не повідомляється.
Для непереможного британця Сміта це буде третій захист титулу, який він завоював у вересні 2018, нокаутувавши земляка Джорджа Гроувза.
У попередньому поєдинку, який відбувся 2 листопада 2019 року, Сауль Альварес нокаутував Сергія Ковальова в 11-му раунді.
Бій транслюватиме стрімінгова платформа DAZN. Що цікаво, Сауль Альварес з'ясовував з DAZN стосунки у суді.
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