Жуткая травма Сондерса

В сети появился рентгеновский снимок черепа Билли Джо Сондерса, на котором видны последствия ударов Сауля Альвареса.

К слову Альварес победил непобедимого Сондерса, которого госпитализировали в больницу с переломом

Как известно, Сондерс не вышел на 9 раунд боя против Альвареса. Британец не смог продолжить поединок из-за перелома орбитальной кости.

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После поединка Сондерса сразу госпитализировали. Британский боксер еще не скоро сможет возобновить тренировки.

Интересно, что в ноябре 2020 года Сондерс раскритиковал Дэниэля Дюбуа после того, как он снялся с поединка против Джо Джойса.

Тогда Дюбуа получил перелом орбитальной кости, как Сондерс в поединке с Альваресом.