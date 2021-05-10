Жуткая травма Сондерса
В сети появился рентгеновский снимок черепа Билли Джо Сондерса, на котором видны последствия ударов Сауля Альвареса.
К слову Альварес победил непобедимого Сондерса, которого госпитализировали в больницу с переломом
- Как известно, Сондерс не вышел на 9 раунд боя против Альвареса. Британец не смог продолжить поединок из-за перелома орбитальной кости.
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После поединка Сондерса сразу госпитализировали. Британский боксер еще не скоро сможет возобновить тренировки.
Интересно, что в ноябре 2020 года Сондерс раскритиковал Дэниэля Дюбуа после того, как он снялся с поединка против Джо Джойса.
Тогда Дюбуа получил перелом орбитальной кости, как Сондерс в поединке с Альваресом.