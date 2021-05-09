Первое поражение в карьере Сондерса
В Арлингтоне (США) на арене "AT & T Stadium" состоялся вечер бокса. Главным шоу стал бой между Саулем Альваресом и Билли Джо Сондерсом. Поединок длился 8 раундов.
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Боксеры по очереди призывали друг друга идти в атаки. Сондерс неожиданно первым отказался выходить на девятый раунд. Причиной такого решения стала травма глаза у британца. На момент остановки боя счет судейских записок был в пользу Канело – 77-75, 78-74, 78-74.