В противостоянии между мексиканцем Саулем Альваресом и Геннадием Головкиным будет трилогия. Третья встреча боксеров состоится в 2021 году.

Чемпион WBA в среднем весе Альварес проведет поединок против чемпиона IBF и IBO в среднем дивизионе Головкина в мае 2021 года. Об этом сообщает инсайдер Майк Коппинджер.

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Второй бой боксеров принес организаторам 27 миллионов долларов на билетах. Поэтому промоутеры боксеров отказались от идеи проведения боя без зрителей.

Гонорар Канело за третий бой составит 45 миллионов долларов, Головкина – 30 миллионов долларов. Это рекордные деньги за один бой в карьере для обоих боксеров.

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Впервые пути Альвареса и Головкина пересеклись 16 сентября 2017 года. Поединок за титулы WBA, WBC, IBO, The Ring, которые защищал Геннадий завершился ничьей.

Уже через год, 15 сентября 2018 года, Альварес победил решением судей.

С тех пор Головкин безуспешно пытался получить третий бой с Альваресом.

С момента очного поединка Канело провел три успешные поединки, а Головкин – два. В одном из поединков Головкин спорным решением победил украинца Сергея Деревянченко.

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