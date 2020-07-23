У протистоянні між мексиканцем Саулем Альваресом і Геннадієм Головкіним буде трилогія. Третя зустріч боксерів відбудеться у 2021 році.

Чемпіон WBA у середній вазі Альварес проведе поєдинок проти чемпіона IBF і IBO в середньому дивізіоні Головкіна у травні 2021 року. Про це інформує інсайдер Майк Коппінджер.

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Другий бій боксерів приніс організаторам 27 мільйонів доларів на квитках. Тому промоутери боксерів відмовилися від ідеї проведення бою без глядачів.

Гонорар Канело за третій бій складе 45 мільйонів доларів, Головкіна – 30 мільйонів доларів. Це рекордні гроші за один бій в кар'єрі для обох боксерів.

Альварес – Головкін: головне про протистояння

Вперше шляхи Альвареса і Головкіна перетнулися 16 вересня 2017 року. Поєдинок за титули WBA, WBC, IBO, The Ring, які захищав Геннадій, завершився нічиєю.

Уже через рік, 15 вересня 2018 року, Альварес переміг рішенням суддів.

Відтоді Головкін без успіху намагався отримати третій бій з Альваресом.

З моменту очного двобою Канело провів три успішні поєдинки, а Головкін – два. В одному з поєдинків Головкін суперечливим рішенням переміг українця Сергія Дерев'янченка.

Альварес – Головкін відео другого бою