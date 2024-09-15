Нокдаун в третьем раунде: Канело сохранил звание абсолюта, побив непобежденного американца
Звездный мексиканский боксер Сауль Альварес провел пятую защиту звания абсолютного чемпиона мира по боксу во втором среднем весе. Соперником "Канело" был претендент на титулы Эдгар Берланга.
В ночь с 14 на 15 сентября в Лас-Вегасе состоялся грандиозный вечер бокса. Главным событием шоу был поединок между чемпионом WBC, WBA и WBO во втором среднем весе Саулем Альваресом и американцем Эдгаром Берлангой, пишет 24 Канал.
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"Канело" не сумел нокаутировать Берлангу
Поединок оказался достаточно зрелищным и непростым для абсолюта. Претендент превосходил Альвареса габаритами. Однако мексиканец не обращал на это внимание.
Абсолютный чемпион действовал первым номером, оттеснив пуэрториканца к канатам. В третьем раунде Берланга оказался в нокдауне. "Канело" совершил обманчивое движение и левым хуком уронил претендента. Впрочем, Эдгар быстро оправился от не слишком сильного удара.
Видео нокдауна
В седьмом раунде Берланга снова оказался на канвасе, но на этот раз он просто не рассчитал силу удара.
В конце поединка Канело добавил в активности, но нокаутировать соперника так и не сумел.
Судьи единогласным решением отдали победу Саулю Альваресу – дважды по 118-109 и 117-110.
Видеообзор боя Альварес – Берланга
- Эдгар Берланга потерпел первое поражение в профессиональной карьере. До этого победная серия американца составляла 22 поединка.
- Сауль Альварес одержал 62-ю победу в карьере, 39 из которых были досрочными.