В ночь с 14 на 15 сентября в Лас-Вегасе состоялся грандиозный вечер бокса. Главным событием шоу был поединок между чемпионом WBC, WBA и WBO во втором среднем весе Саулем Альваресом и американцем Эдгаром Берлангой, пишет 24 Канал.

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"Канело" не сумел нокаутировать Берлангу

Поединок оказался достаточно зрелищным и непростым для абсолюта. Претендент превосходил Альвареса габаритами. Однако мексиканец не обращал на это внимание.

Абсолютный чемпион действовал первым номером, оттеснив пуэрториканца к канатам. В третьем раунде Берланга оказался в нокдауне. "Канело" совершил обманчивое движение и левым хуком уронил претендента. Впрочем, Эдгар быстро оправился от не слишком сильного удара.

Видео нокдауна

В седьмом раунде Берланга снова оказался на канвасе, но на этот раз он просто не рассчитал силу удара.

В конце поединка Канело добавил в активности, но нокаутировать соперника так и не сумел.

Судьи единогласным решением отдали победу Саулю Альваресу – дважды по 118-109 и 117-110.

Видеообзор боя Альварес – Берланга