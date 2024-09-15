У ніч з 14 на 15 вересня у Лас-Вегасі відбувся грандіозний вечір боксу. Головною подією шоу був поєдинок між чемпіоном WBC, WBA та WBO у другій середній вазі Саулем Альваресом та американцем Едгаром Берлангою, пише 24 Канал.

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"Канело" не зумів нокаутувати Берлангу

Поєдинок виявився досить видовищним та непростим для абсолюту. Претендент переважав Альвареса габаритами. Проте мексиканець не звертав на це увагу.

Абсолютний чемпіон діяв першим номером, відтіснивши пуерторіканця до канатів. У третьому раунді Берланга опинився в нокдауні. "Канело" здійснив оманливий рух та лівим хуком упустив претендента. Втім, Едгар швидко оговтався від не надто сильного удару.

Відео нокдауну

У сьомому раунді Берланга знову опинився на канвасі, але на цей раз він просто не розрахував силу удару.

Наприкінці поєдинку Канело додав у активності, але нокаутувати суперника так і не зумів.

Судді одностайним рішенням віддали перемогу Саулю Альваресу – двічі по 118−109 та 117−110.

Відеоогляд бою Альварес – Берланга