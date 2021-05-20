Алонсо повредил переднее антикрыло
В четверг, 20 мая, состоялась первая сессия свободных заездов. Алонсо заехал в стену в связке 18 и 19 поворотов, которые названы в честь основателя гонки Антони Ногеса.
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Alpine 39-летнего Фернандо не хватило места в связке поворотов и он передней частью болида заехал в стену. Алонсо повредил переднее антикрыло, но продолжил движение по трассе.
Лучшее время в первой практике продемонстрировал пилот Red Bull Серхио Перес, а его партнер по команде Макс Ферстаппен – третий.
В "бутерброд" между пилотами Red Bull попал гонщик Ferrari Карлос Сайнс.
- Квалификация Гран-при Монако состоится в субботу, 22 мая. Гонка пройдет 23 мая.