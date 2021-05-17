Новые цвета McLaren

Проект был разработан совместно с одним из спонсоров McLaren – американской нефтяной компанией Gulf Oil.

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Ранее McLaren никогда не выступал с такой ливреей в Формуле-1. Похожий дизайн использовался в 1997 году в Ле-Мане.

Тогда машина McLaren F1 GTR Longtail с бортовым номером 41 финишировала второй в легендарном марафоне.

Раскраска болида призвано напомнить о том периоде истории, когда командой еще управлял ее основатель Брюс Макларен, так как сотрудничество с Gulf началось уже в шестидесятые годы.

Комбинезоны гонщиков и униформа команды также будут в цветах Gulf.