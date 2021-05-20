Алонсо пошкодив переднє антикрило

У четвер, 20 травня, відбулася перша сесія вільних заїздів. Алонсо заїхав у стіну у зв'язці 18 та 19 поворотів, які названі на честь засновника гонки Антоні Ногеса.

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Alpine 39-річного Фернандо не вистачило місця у зв'язці поворотів і він передньою частиною боліда заїхав у стіну. Алонсо пошкодив переднє антикрило, але продовжив рух по трасі.

Найкращий час у першій практиці продемонстрував пілот Red Bull Серхіо Перес, а його партнер по команді Макс Ферстаппен – третій.

У "бутерброд" між пілотами Red Bull потрапив гонщик Ferrari Карлос Сайнс.