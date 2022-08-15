Реалу свой чемпионский титул в прошлом сезоне выпало начинать защищать в матче против Альмерии, которая только вернулась в Примеру. Но команда на собственном поле чуть не совершила сенсацию в матче со "сливочными", сообщает 24 канал.

Стоит увидеть Тренеры Челси и Тоттенхэма устроили драку после матча во время рукопожатия: эпическое видео

Уже на шестой минуте встречи в ворота Реала был забит гол – отметился Рамазани. Произошло это после ошибки Рюдигера, не выдержавшего линию с остальными защитниками, из-за чего нападающий и избежал офсайда.

За партнера по защите пришлось "отрабатывать" другим защитникам мадридской команды, которые и принесли победу. Сначала во втором тайме Лукас Васкес забил гол, который засчитали. До этого он забил еще в первом тайме, но это взятие ворот не засчитали из-за офсайда.

А победу Реалу принес Алаба. Защитник вышел на замену и пошел пробивать штрафной удар. Он отправил мяч почти в угол ворот, где тот от штанги залетел за линию. Голкипер в этом моменте свою команду не смог выручить.

Что касается голкипера хозяев Мартинеса, то он в течение всего матча не раз спасал свою команду. Реал за весь матч нанес 29 ударов, 15 из которых – в створ ворот. Мартинес в этом матче совершил 13 сейвов. Для сравнения – по воротам Куртуа в общей сложности пробили 10 раз, 6 из которых – в створ.

Относительно украинца Андрея Лунина, то весь матч провел в запасе.

Видеообзор матча Альмерия – Реал